S.J. Clarkson sera la première femme à réaliser un film de « Star Trek »

La Britannique S.J. Clarkson sera responsable de la réalisation de la quatrième partie de « Star Trek », devenant ainsi la première femme à prendre les rênes de la célèbre saga galactique, a rapporté vendredi le magazine spécialisé Variety.

Clarkson est connue pour son travail dans le monde de la télévision après avoir été en charge d’épisodes de séries telles que « Dexter », « Bates Motel », « Orange is the New Black », « Jessica Jones » et, plus récemment, « The Defenders ».

Le studio Paramount Pictures a fait cette annonce vendredi lors de la CinemaCon, à Las Vegas (Nevada), où il a ajouté que la quatrième partie de la franchise comptera Chris Hemsworth au sein de son casting. L’Australien, connu pour son rôle de Thor dans l’univers Marvel, est apparu dans « Star Trek » (2009) en jouant le père du capitaine Kirk (Chris Pine).

Spock de retour

De plus, il a été confirmé que Zachary Quinto, qui incarne Spock dans la saga, reviendra pour cette quatrième partie. Paramount développe en même temps un autre film « Star Trek » dont le concept est entre les mains de J.J. Abrams et Quentin Tarantino, mais les sources consultées par le magazine assurent que ce script n’est pas finalisé et ne sera pas abordé avant ce quatrième film.

L’histoire de cette nouvelle version a été créée par J.D. Payne et Patrick McKay. Le film sera produit par Abrams et Lindsey Weber, à travers Bad Robot Productions.

« Star Trek » est revenu sur grand écran en 2009 avec 385 millions de dollars de recettes dans le monde, tandis que sa suite, « Star Trek: Into Darkness », a atteint 467 millions. La troisième partie, « Star Trek Beyond », a accumulé 343 millions. Avant ces nouvelles adaptations, cinq films ont été réalisés entre 1979 et 1989.