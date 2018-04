Snapchat toujours accessible pour les moins de 16 ans sans autorisation parentale

Tweet on Twitter

L’application photo Snapchat restera accessible au moins de 16 ans sans autorisation parentale après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation européenne de protection des données. Snapchat continuera aussi à recueillir des données de ce groupe d’âge, comme la localisation, a indiqué Snapchat au journal Financial Times. Les adolescents sont les usagers les plus actifs de Snapchat et l’action de la société a perdu 7% mercredi lorsque l’application WhatApp a annoncé qu’elle relevait l’âge d’accessibilité à 16 ans.

La nouvelle législation européenne entre en vigueur le 25 mai prochain. Elle stipule notamment que les données personnelles des jeunes de 13 à 16 ans ne peuvent être utilisées que si une autorisation parentale a été donnée. Toutefois, il n’est pas obligatoire pour les entreprises de demander clairement une preuve d’âge. On leur demande malgré tout de « faire des efforts nécessaires avec la technologie existante » pour demander et vérifier le consentement parental.

WhatsApp va demander uniquement si les utilisateurs ont 16 ans ou plus alors que Facebook, maison mère, met en place un mécanisme pour obtenir le consentement parental.

Source: Belga