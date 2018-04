Rudy Demotte et une centaine de représentants des cultes arrivent à Auschwitz

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, est arrivé jeudi vers 12h15, sous un ciel noir de nuages, à Auschwitz, en Pologne. Il y visite le camp de concentration et centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau, accompagné d’une centaine de représentants de cultes et courants philosophiques reconnus. Cette visite du lieu symbolique du génocide des juifs opéré par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale a pour but de favoriser le vivre-ensemble. Les représentants des religions catholique, juive et musulmane ainsi que du monde laïc, en passant la journée ensemble dans le lieu de l’horreur, sont incités à se parler, à échanger, à mieux se connaître.

« Il est important de se rendre à Auschwitz car c’est là que la démocratie du 20e siècle est née », relève Eric de Beukelaer, vicaire épiscopal auprès du diocèse de Liège. « Une société se construit autour d’un pacte et celui de nos démocraties a été ‘plus jamais ça’ (en référence au génocide commis par les nazis à Auschwitz, notamment, ndlr) », souligne-t-il. Un massacre devenu depuis une partie de l’histoire moderne et devenant fragile, ajoute-t-il. « Il faut rester vigilant. »

Se rendre là où le génocide des juifs a été commis doit éviter qu’il ne soit banalisé et oublié, expliquait d’ailleurs Albert Guigui, grand rabbin de Bruxelles, à Belga.

La visite commence par un trajet à pied jusqu’à la Judenrampe, là où la majorité des déportés de Belgique ont subi la sélection à leur arrivée. Les deux tiers des plus de 25.000 déportés du plat pays seront gazés à leur arrivée. Seuls 1.200 ont survécu.

Les quelque 120 représentants des cultes et Rudy Demotte se rendront ensuite dans les baraquements et installations du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau avant de découvrir ce qu’il reste des installations du centre de mise à mort, en grande partie détruites par les nazis.

Rudy Demotte déposera dans l’après-midi une gerbe au nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

source: Belga