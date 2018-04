Retour de la pluie jusque lundi

Jeudi après-midi, le temps sera légèrement variable avec des éclaircies mais aussi des champs nuageux localement porteurs d’averses, annonce l’Institut royal de météorologie. Les maxima oscilleront entre 10° en Ardenne et 15° dans le centre. Le vent de secteur ouest sera modéré dans l’intérieur, et assez fort avec des pointes de 50 km/h au littoral. Jeudi soir, les dernières averses présentes dans le sud-est et l’extrême nord du territoire s’estomperont graduellement. Dans la nuit, le temps deviendra sec partout et de larges éclaircies parviendront à se développer. Les minima varieront entre 2° en Hautes-Fagnes et 7° à la Côte, avec des valeurs proches de 6° dans le centre.

Vendredi matin, il fera sec sur tout le pays, malgré la présence de nuages sur l’ouest et le centre. À partir du milieu de journée, le risque d’averses augmentera temporairement sur le nord-ouest du pays. Les maxima varieront entre 14° et 18°.

Samedi, dimanche et lundi, le risque de précipitations sera bien présent, principalement sur l’ouest du pays. Les maxima seront compris entre 11° et 18° tandis que le temps sera vraiment frais lundi avec un mercure ne dépassant pas les 9°.

Mardi signera le retour d’un temps généralement sec et des éclaircies. Les températures remonteront sensiblement mais resteront inférieures aux normales de saison avec des maxima proches de 12°.

Enfin, mercredi et jeudi, les conditions météorologiques s’amélioreront: le ciel deviendra peu nuageux et il fera sec. Les maxima reviendront à des valeurs proches de 16° ou 17° dans le centre.

Source: Belga