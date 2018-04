Promimus League – Le Lierse a trouvé un accord avec un repreneur

Tweet on Twitter

Le Lierse a trouvé un accord avec un repreneur, a annoncé jeudi soir le club de D1B. « Fumée blanche au Lisp », a écrit sur Twitter le Lierse. C’est la seule information donnée par le club à l’heure actuelle. « Plus de détails suivront vendredi via nos médias officiels », a ajouté le Lierse.

Selon les médias flamands, la direction a négocié durant toute la journée avec David Nakhid, ancien joueur de Waregem originaire de Trinidad & Tobago, et un deuxième candidat-repreneur.

Le Lierse est dans une situation financière difficile. Le club n’a pas réussi à recevoir sa licence de la Commission des licences tant en première qu’en seconde instance. Les Pallieters devaient soumettre jeudi leur dossier à la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS), qui constitue leur dernier espoir de rester en D1B. Ils peuvent ajouter des pièces à leur dossier jusqu’au mercredi 2 mai.

Source: Belga