Lotto Soudal avec six Belges au départ du Tour d’Italie, l’Australien Hansen améliorera son record

Lotto Soudal a dévoilé jeudi sa sélection de huit coureurs pour le prochain Tour d’Italie (4-27 mai). L’équipe comprend six Belges: Sander Armée, Victor Campenaerts, Jens Debusschere, Frederik Frison, Tosh Van der Sande et Tim Wellens. L’équipe est complétée par le Danois Lars Bak et l’Australien Adam Hansen, qui disputera, à 37 ans, son vingtième grand tour successif depuis la Vuelta 2011. Lotto Soudal pourra jouer plusieurs cartes durant ce Giro. Campanaerts peut viser le maillot rose lors de la première étape, un chrono de 10,1 km à Jérusalem (Israël), Debusschere est l’homme désigné pour les sprints et Tim Wellens sera en quête d’une deuxième victoire d’étape sur le Tour d’Italie, deux ans après s’être imposé à Roccaraso.

« Victor s’est préparé minutieusement pour l’étape d’ouverture à Jérusalem », a expliqué le directeur sportif Bart Leysen. « La chance de le voir prendre le maillot rose est réaliste, mais je ne peux pas donner de pourcentage. La 16e étape (Trento-Rovereto) sera disputée aussi contre la montre, sur 34 km. Il pourra aussi y lutter sur la victoire. »

Concernant Debusschere, Leysen voit « cinq ou six étapes pour les sprinteurs, dont les deuxième et troisième en Israël. Nous avons confiance en lui. Nous jouerons résolument sa carte et ferons tout pour bien l’amener au sprint. » Tosh Van der Sande sera son pilote.

Vainqueur cette saison de la Flèche Brabançonne, Wellens espère ajouter une deuxième victoire au Giro à son palmarès. « Il y aura plusieurs possibilités pour lui, car de nombreuses étapes finiront par une échappée. Nous devons encore déterminer quelles étapes viser. Cela vaut aussi pour Sander Armée dont la condition est en hausse. C’est un vrai survivant, et il avait décroché une belle victoire au Tour d’Espagne l’an passé. »

Hansen améliorera encore son record des participations consécutives aux grands tours en prenant part au Giro. « Je vois clairement des opportunités d’attaque pour lui, comme les deux premières étapes en Sicile (4e et 5e étapes, ndlr). Mais il aura également un rôle important pour aider Jens Debusschere dans les sprints », a expliqué Leysen.

. La sélection Lotto Soudal:

Sander Armée, Victor Campenaerts, Jens Debusschere, Frederik Frison, Tosh Van der Sande, Tim Wellens, Lars Bak (Dan) et Adam Hansen (Aus).

Source: Belga