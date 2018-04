Les universités flamandes suspendent leur coopération avec les institutions iraniennes

Tweet on Twitter

Les recteurs des universités flamandes ont décidé à l’unanimité de suspendre toute forme de coopération académique avec les institutions iraniennes et ce avec effet immédiat, indique jeudi le conseil inter-universitaire flamand (Vlaamse Interuniversitaire Raad, VLIR) dans un communiqué. Ils protestent ainsi contre la situation du professeur de la VUB Ahmadreza Djalali, condamné à mort dans ce pays et emprisonné depuis deux ans. Le conseil exprime sa vive inquiétude sur le sort qui lui est réservé. Les recteurs flamands exigent des « garanties vérifiables » des autorités iraniennes que les droits fondamentaux du Dr. Djalali ont été respectés: droit à un procès équitable et accès aux soins médicaux nécessaires. « Tant que les autorités iraniennes ne donnent pas suite à cette demande, les universités flamandes ne concluront pas de nouveaux accords de coopération avec des partenaires iraniens. »

Pour Herman Van Goethem, président du VLIR et recteur de l’université d’Anvers, « les recteurs flamands appellent les autorités iraniennes au respect des droits du Dr. Dljalali. » « Les droits de l’homme sont une ligne directrice importante dans la politique étrangère du gouvernement flamand », ajoute Koen Verlackt, secrétaire général du VLIR. « Le conseil remercie le gouvernement flamand et le parlement flamand pour leurs efforts et demande que tous les moyens soient mis en oeuvre pour aboutir à une solution satisfaisante pour le Dr. Djalali. »

