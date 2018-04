Les représentants de cultes et Rudy Demotte appellent à rester vigilant

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a appelé jeudi, après sa visite du camp de concentration et centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne, à rester vigilant. Les représentants des religions juive, musulmane et catholique ainsi que du monde laïc qui l’accompagnaient, l’ont rejoint dans son plaidoyer, afin qu’un génocide comme celui commis à Auschwitz ne se reproduise plus jamais. « Quand on voit jusqu’où peut aller le mal, on se rend compte qu’il faut rester vigilant », a estimé Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai. « Cela peut toujours se reproduire et l’on est invités à prendre l’engagement que ça ne se reproduise pas. »

« On ne peut construire le présent et envisager l’avenir sans regarder dans le rétroviseur », a enchaîné Salah Echallaoui, président de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB). La visite du camp de concentration et centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau, dans lequel des milliers de déportés de Belgique ont perdu la vie, « montre que toute forme d’extrémisme doit inciter à la vigilance car le monstre est toujours parmi nous ».

« Il ne faut jamais relâcher la garde », a insisté Jacqueline Herremans, du Centre d’action laïque. « On a la chance en Belgique d’avoir la possibilité de dialoguer entre les cultes et aussi avec la laïcité », s’est-elle réjouie.

« La visite nous a montré que les dérives peuvent se développer très vite », a souligné Philippe Markiewicz, président du Consistoire central israélite de Belgique. « Nous avons avant tout accompli une démarche citoyenne. Nous sommes des citoyens avant d’être catholique, juif, musulman ou laïc », a-t-il estimé. « Il faut être intransigeant dans la défense de la démocratie. L’avenir est notre jeunesse, qui doit comprendre que défendre la démocratie, c’est s’assurer leur futur. »

« Nous n’avons pas simplement fait une visite collective mais nous avons semé des graines dans le vent », a pour sa part souligné Rudy Demotte. « J’espère que nous pourrons les cultiver dans nos cœurs et nos esprits. »

Tous ont indiqué leur souhait de voir ce genre d’initiative interconfessionnelle se reproduire à l’avenir.

source: Belga