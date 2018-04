Les galeries bruxelloises Saint-Hubert ont inauguré un nouveau light show

Les galeries royales Saint-Hubert et ses commerçants ont inauguré jeudi soir leur nouveau « light show », à l’occasion d’une soirée portes ouvertes. Ce spectacle son et lumière de trois minutes sera répété tous les vendredis et samedis, à un intervalle de 30 minutes, du coucher du soleil jusqu’à 22h30. Un spectacle de lumière, joué sur la Rhapsodie hongroise de Liszt, écrite en 1847, avait marqué les festivités du 170e anniversaire des galeries l’année passée. Son succès a amené les commerçants à réfléchir à pérenniser l’initiative. Etant donné que son âge renvoie à celui des galeries, la Rhapsodie hongroise de Liszt restera un des morceaux joués pour ces spectacles. S’ajoutent dans un esprit de modernité les notes de l’artiste bruxellois Lost frequencies.

« Les touristes de passage ne s’attendaient pas du tout à ce genre d’événement et cela crée une bonne atmosphère », commente Alexandre Grosjean, administrateur délégué de la société civile anonyme Galeries royales Saint-Hubert. « Il y a une espèce d’effort collectif et commun pour redonner une nouvelle image et recréer beaucoup d’animations dans le centre de Bruxelles. Les galeries sont traversées chaque année par 6 millions de personnes et sont tout de même reconnues très largement, même à l’étranger. Cela apporte un rajeunissement. C’est un bâtiment ancien que nous essayons de remettre au goût du jour à travers toute une série d’initiatives. Il faut combiner le respect du passé et de ce patrimoine exceptionnel, tout en renvoyant une image de modernité ».

Un nouveau système d’éclairage LED a été mis en place l’année passée dans les galeries. Il permet des déclinaisons très large tant au niveau de la palette de couleurs que de l’espace dans le choix des parties éclairées. La coordination de l’image et du son est effectuée par une programmation depuis un ordinateur.

Source: Belga