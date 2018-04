Le cardinal Jozef De Kesel plaide pour un « régime laïque »

Le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, s’est prononcé en faveur d’un « régime laïque, où chacun est respecté dans sa propre conviction » au cours d’une interview accordée à Cathobel, le magazine catholique francophone de Belgique. « Notre société n’est plus chrétienne en tant que telle, et cela, il faut l’accepter », a insisté le cardinal. « Je rencontre parfois des évêques du Proche-Orient, qui vivent dans des pays musulmans, où l’Église est minoritaire, et où les chrétiens sont des citoyens de seconde zone. Ces évêques me disent que ce dont nous avons besoin, ce n’est surtout pas d’un régime religieux, mais d’un régime laïque, c’est-à-dire d’un régime neutre, où chacun est respecté dans sa propre conviction », a-t-il développé.

« Je pense que c’est valable pour le Proche-Orient, mais également pour nous », a-t-il conclu, en insistant sur le pluralisme de la société et en l’opposant au ‘sécularisme’, « où la religion serait minorisée, mise de côté ».

Source: Belga