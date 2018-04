Lancement de l’association Agriwa2040.eu, qui vient en aide aux agriculteurs

L’association Agriculture-Wallonie/Europe, qui a vu le jour en février dernier pour aider les agriculteurs dans leur travail, a officialisé sa création lors d’une présentation à Liège, jeudi. Son objectif: donner la priorité aux personnes en reliant les différents savoirs pour assurer l’avenir des agriculteurs et répondre aux enjeux sociétaux de demain. Après avoir pris conscience que la situation des agriculteurs demeurait périlleuse et de plus en plus préoccupante, 15 personnes issues de divers milieux (agriculteurs, scientifiques, hommes et femmes de culture) ont décidé de fonder l’association Agriwa2040.eu (Agriculture-Wallonie/Europe 2040).

« Les prix sont volatiles, les agriculteurs sont payés en dessous des coûts de production. Le vide se fait dans tous nos villages. Devant ces réalités, très peu de jeunes s’engagent dans le métier. L’endettement de départ très important, mais surtout l’absence de revenus assurés sur le long terme, en font frémir plus d’un, car ces poids font reculer de nombreuses familles qui voudraient s’installer », souligne Henri Lecloux, un des membres fondateurs de l’ASBL.

« De nombreux citoyens s’intéressent à leur alimentation. Ils ne veulent pas d’OGM, pas de pesticides. Il faut trouver de nouvelles pistes de changement. C’est la raison pour laquelle ce projet, qui place les agriculteurs/paysans au centre de l’information, m’enthousiasme fortement. »

L’association vise d’ailleurs à devenir un organisme, appelé à jouer un rôle essentiel et durable en Wallonie, qui a pour principal objectif de pouvoir servir d’interface entre les agriculteurs, le monde scientifique, les acteurs sociétaux et les pouvoirs publics.

« Concrètement, nous souhaitons mettre en place des stratégies pour développer et perpétuer le métier d’agriculteur, leurs exploitations, tout en améliorant durablement leurs revenus et leurs conditions de vie. Nous avons également dans l’idée de stimuler et consolider leurs compétences et leurs initiatives, d’engager des recherches approfondies, de conduire un dialogue actif avec les instances publiques dans le but, entre autres, de développer des outils visant à valoriser leur culture », reprend Joseph Charlier, secrétaire général d’Agriculture-Wallonie/Europe 2040. Ce dernier explique encore que l’association souhaite également lancer une dynamique interactive avec les agriculteurs européens et reconquérir une place importante dans la société pour ces travailleurs souvent considérés comme abandonnés.

Source: Belga