Donald Trump en visite au Royaume-Uni le 13 juillet

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le président américain Donald Trump effectuera le 13 juillet une visite au Royaume-Uni où il s’entretiendra avec la Première ministre Theresa May, ont annoncé jeudi Downing Street et l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis. L’ambassadeur britannique Kim Darroch s’est dit « enchanté » d’annoncer cette visite, qui aurait dû initialement avoir lieu dès l’automne mais avait été repoussée en raison de craintes de manifestations.

Une source gouvernementale a précisé que le président américain effectuerait une visite de travail, et non une visite d’Etat, qui implique de nombreux honneurs, dont celui d’être reçu par la reine Elizabeth II au palais de Buckingham. L’invitation pour une telle visite d’Etat, adressée par Theresa May en janvier 2017, reste toutefois d’actualité, a assuré cette source.

Le déplacement du président américain au Royaume-Uni constitue un véritable casse-tête pour le gouvernement britannique en raison de la menace de manifestations. Près de 1,9 million de personnes ont signé une pétition réclamant qu’il ne fasse qu’une simple visite, et pas une visite d’Etat.

« Je n’ai aucun doute que s’il vient, il y aura des gens qui voudront exprimer leur point de vue à voix haute », avait souligné il y a quelques jours le maire de Londres Sadiq Khan, qui avait précédemment eu maille à partir avec Donald Trump.

La relation « spéciale » entre Washington et Londres a été ternie par plusieurs épisodes de tensions, le dernier en date en novembre, lorsque M. Trump avait retweeté des vidéos contre les musulmans mises en ligne par la vice-présidente du groupe d’extrême droite Britain First.

Le Royaume-Uni compte toutefois énormément sur son allié pour l’après-Brexit et espère signer avec les Etats-Unis un vaste accord commercial.

source: Belga