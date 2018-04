Anne-Sophie Jura passe à côté d’une médaille de bronze à Tel Aviv

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Anne-Sophie Jura (IJF 33) a été battue dans le combat pour la médaille de bronze en moins de 48kg lors du premier jour de l’Euro de judo de Tel Aviv, jeudi en Israël. La judoka du club de Frameries, qui disputait son deuxième championnat d’Europe, s’est inclinée au golden score sur un waza-ari devant la Serbe Milica Nikolic (IJF 6). Jura a commencé ses repêchages par une victoire sur waza-ari au golden score contre la Slovène Marusa Stangar (IJF 20), 20 ans et lauréate du GP de Tbilissi au début du mois. La Belge de 25 ans, qui a récemment ajusté sa préparation diététique, était ensuite opposée, pour une médaille de bronze, à Milica Nikolic.

La Serbe a décroché la médaille en s’imposant par immobilisation après 1:55 dans le golden score. En 2016, Jura avait été battue au 2e tour à l’Euro de Kazan.

Plus tôt dans la journée, Jura a débuté sa compétition par un succès contre la Néerlandaise Amber Gersjes (IJF 26), qui a reçu trois pénalités. La Belge a continué sur sa lancée en battant l’Espagnole Julia Figueroa (IJF 19) au golden score grâce à une immobilisation. En quarts de finale, elle a perdu contre la Russe Irina Dolgova, 3e mondiale et médaillée d’argent au dernier Euro de Varsovie, et a donc été envoyée en repêchages en quête d’une médaille de bronze.

En 2017, la Belgique était rentrée de Varsovie sans médaille alors que Charline Van Snick (or en -48kg) et Toma Nikiforov (argent en -100kg) s’étaient illustrés en 2016 à Kazan.

Lors de la session du matin jeudi, Charline Van Snick a été battue d’entrée en -52kg, s’inclinant devant la locale Gefen Primo (IJF 53). Mina Libeer (IJF 51) a subi le même sort en -57kg.

Seuls Belges au programme chez les messieurs jeudi, Jorre Verstraeten (IJF 48) et Joran Schildermans (IJF 122) étaient engagés en -60kg. Le premier s’est incliné au deuxième tour, le second a perdu d’entrée.

Source: Belga