Adoption : Trois chiens à la recherche d’une nouvelle famille

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Adopter un chien chez SHIN coûte 300 €, ou 180 € pour un chien de plus de dix ans. Ce montant comprend le transport du chien par avion, la vaccination, la puce, la stérilisation/castration, le traitement contre les puces et les vers, le check-up médical et les éventuelles opérations nécessaires.

Antonello

(ref nr. 13412)

Je m’appelle Antonello et je suis un beau gamin, gai et joueur. Je m’entends très bien avec tout le monde, enfants et autres chiens inclus. Je suis un chien de famille idéal, sans complexe ou traumatisme, qui aime la vie et qui n’a qu’un souhait : trouver un maître qui deviendra mon meilleur ami…

Sexe : Mâle – Age : 3 ans

Race : Croisé – Taille : 47 cm

Pelage : Poils courts – Poids : 15 kg

Floortje

(ref nr. 14475)

Je suis Floortje. J’errais dans les rues, essayant de survivre en cherchant dans les poubelles. J’étais tellement gentille et douce que quelqu’un a eu pitié de moi et m’a amené au refuge. Je suis très active : j’aime courir comme une folle. De par mon caractère très sociable et affectueux, j’adore les gens et je ferai un chien de famille parfait !

Sexe : Femelle – Age : 1 an

Race : Epagneul breton – Taille : 46 cm

Pelage : Poils moyennement longs – Poids : 13 kg

Dormeur

(ref nr. 14444)

Je suis Dormeur. Avec mes six autres petits frères et soeurs (qui ont chacun eu le nom d’un des sept nains), j’ai été abandonné devant la porte de ACESHIN, bien que nous étions trop jeunes pour manger seuls. Je profite de la vie à fond, et j’apprécie tout ce que la vie a à m’offrir ! Toujours content et de bonne humeur, je m’amuse de tout ! J’attends avec impatience de rencontrer la famille qui m’accueillera dans son coeur.

Sexe : Mâle – Age : 5 mois

Race : Croisé – Taille : 38 cm

Pelage : Court – Poids : 7 kg

Vous êtes intéressé par Antonello, Floortje ou Dormeur? Envoyez un mail à adoptions@ace-charity.org , ou téléphonez au 0468/281.450 (pendant la journée) ou au 0477/229.833 (à partir de 18h). Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.ace-charity.org