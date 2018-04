Des trails dans les plus belles régions du pays

Les Lampiris Nature Trail Series proposent de découvrir en courant les plus beaux coins de nature de Belgique. Le trail d’Abdijentocht se déroulera ce 10 mai.

Collines boisées autour de Spa, anciennes Abbayes et leurs alentours… Les Nature Trail Series sont l’occasion de traverser les plus beaux espaces naturels de Belgique. La première course de l’année, sur les crêtes de Spa, a attiré 4.000 participants, sur des parcours de 21, 32 et même 55 km.

Le parcours proposé pour ce week-end du 10 mai sera plus accessible, avec une course de 16 km. Le parcours partira d’Averbode, avec un passage au pied de son abbaye, avant de plonger dans les sous-bois. Il se terminera autour de l’Abbaye de Tongerlo, ou les participants se verront offrir une bière de l’abbaye. Le parcours est également ouvert aux randonneurs, qui pourront le parcourir à leur rythme.

«Ce sont des courses uniques, en pleine nature», se félicitent les organisateurs, très satisfaits de la beauté des parcours proposés. «C’est une forme d’activité physique adaptée à tous. Cela peut avoir une influence très positive sur la santé et le bien-être», notent-ils encore en référence aux différentes épreuves proposées. Les participants se réjouissent également de l’ambiance «nature» offerte par les différents circuits. «La région autour de Tongerlo et Averbode est magnifique», explique Tim Bosmans, un responsable du fabricant d’écouteur Jaybird, qui soutient une équipe. «On va courir autour de belles abbayes, cernées de forêts et de plaines. C’est vraiment la Belgique!»

D’autres trails suivront d’ici la fin de l’année. Deux parcours se dérouleront autour des abbayes d’Averbode et Tongerlo, le 10 mai et 6 octobre prochains. Deux autres parcours seront annoncés sous peu.