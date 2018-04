Le trail, bon pour le moral et la santé

Le trail, la course en pleine nature, combine les bienfaits de la course à pied sur la santé et ceux de la nature sur le moral. Voici quelques conseils pour s’y mettre, alors que courir en pleine nature est de plus en plus populaire.

Quels sont les meilleurs endroits pour courir?

Commencez par trouver un parc ou un sentier de randonnée et courez! Pas besoin d’équipement spécifique, si ce n’est une bonne paire de baskets. Dès que vous serez capable d’aligner quelques kilomètres, prenez la route des forêts et vallées. Dans le sud du pays, il vous suffira de mettre le nez dehors. À Bruxelles, la forêt de Soignes est un formidable terrain de jeu.

Se motiver

Comme pour tous les sports,le plus dur, c’est de s’y mettre. Pour doper sa motivation, rien de tel que de se fixer des objectifs. 10 km, puis 15 km, puis plus selon votre énergie. Vous pouvez aussi vous fixer un objectif pour un trail entre amis. On en trouve désormais presque tous les week-ends, avec des distances pour coureurs débutants comme pour coureurs confirmés.

Éviter les blessures

Tous les médecins confirment que la course à pied, pratiquée avec modération, est excellente pour la santé. Attention tout de même à ne pas vous blesser. Les dernières études estiment que mieux vaut ne pas s’étirer avant de commencer la séance. L’idéal est de s’échauffer quelques minutes, puis faire une pause pour étirer les muscles des jambes en douceur. Pensez également, dans votre progression, à ne pas augmenter les distances parcourues de plus de 10% chaque semaine.

Le matériel

Inutile d’investir avant de vous mettre au jogging ou au trail. Des chaussures dédiées à cette pratique existent, avec des semelles plus adhérentes que la moyenne. Elles sont très bien pour celui qui atteint un certain niveau de pratique. Mais au début, inutile de trop dépenser. Idem avec les sacs d’hydratation qui permettent de boire en courant. S’ils sont indispensables au-delà d’un certain nombre de kilomètres, le coureur débutant peut s’en passer sans souci. Il sera toujours temps d’investir une fois après pris goût à la discipline.