Le sosie féminin de Donald Trump aperçu dans un champ en Espagne

Le sosie de Donald Trump a été repéré en Espagne. Il s’agit d’une agricultrice dont la ressemblance avec le président américain a bien fait rire les internautes.

Dolores Leis Antelo n’a rien demandé à personne. Cette femme vit à Cabana de Bergantiños, un petit village dans le nord-ouest de l’Espagne, où elle est agricultrice avec son mari. Alors qu’elle n’a même pas de smartphone, elle est devenue bien malgré elle une star des réseaux sociaux. La raison de cet engouement soudain pour Dolores ? Sa ressemblance frappante avec le président américain Donald Trump.

Tout a commencé la semaine dernière lorsque la journaliste espagnole l’a rencontrée dans le cadre d’un reportage sur l’impact des tempêtes pour les agriculteurs. Dolores était en train de ramasser des choux dans son champ quand elle a été prise en photo par la journaliste. Sur le moment, elle n’a pas remarqué d’air de famille entre Donald Trump et l’agricultrice. C’est une fois qu’elle a publié le cliché sur son compte Instagram que la ressemblance a sauté aux yeux d’internautes.

They say we all have a twin in life. Meet Dolores Leis de Ribero del Duero, Spain. She looks like Trump more than he does himself 😹 pic.twitter.com/kNT9RPPouM

— Isaac Cruz (@SenorCruz956) April 25, 2018