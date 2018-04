L’organisation belge SHIN sauve des chiens espagnols de la mort

L’organisation belge SHIN a déjà sauvé de la mort des milliers de chiens dans le sud de l’Espagne. 400 bénévoles se dévouent pour trouver aux chiens un foyer accueillant.

En Belgique, on abandonne son chien au refuge ou au bord de la route. Mais, en Espagne, on se débarrasse de son animal domestique de façon beaucoup plus extrême encore! «Il n’est malheureusement pas exceptionnel que des chiens soient empoisonnés, pendus, noyés ou même brûlés vifs. C’est horrible! La législation européenne en matière de maltraitance animale est tout simplement foulée aux pieds», déplore la Belge Fabienne Paques, de Saint-Trond.

Il y a 18 ans, Fabienne et Dirk, son mari, ont déménagé à Malaga en Espagne pour le beau temps. Mais, sur la Costa del Sol, ils ont été très vite confrontés à cette image moins reluisante de ce pays ensoleillé. «C’est hallucinant la façon dont les autorités espagnoles gèrent la problématique. Les refuges, tels que nous les connaissons ici, n’existent pas.

Il y a uniquement ce qu’ils appellent des ‘stations d’abattage’ qui sont chargées par les autorités d’euthanasier tous les chiens errants qui créent des nuisances. Et les propriétaires qui ne peuvent ou ne veulent plus s’occuper de leur chien peuvent aussi s’y rendre dans le même but. Dans ces stations d’abattage, plus de 200.000 chiens sont tués chaque année dans toute l’Espagne. Et à cela s’ajoute encore qu’autant de chiens sont mis à mort par leurs propriétaires.»

De nouveaux maîtres

Pour pouvoir sauver des chiens, Fabienne a fondé avec son mari et un ami néerlandais l’organisation SHIN – ACE (Spaanse Honden In Nood (NDLR chiens espagnols en détresse).- Animal care Espana) «Nous avons démarré à petite échelle. Nous louions quelques chenils dans une station d’abattage et sauvions de cette manière des chiens et les soignions avec beaucoup d’amour. Par le biais de photos polaroïd, que nous montrions à des amis et des connaissances, nous sommes vite parvenus à donner un nouveau foyer et un foyer sûr aux premiers chiens sauvés. Finalement, nous avons repris toute la station, qui est désormais notre ‘refugio’.»

Aujourd’hui, 18 ans plus tard, dans son «refugio», SHIN accueille quasi en permanence 600 chiens qui ont été rachetés aux stations d’abattage, soustraits à la rue ou jetés devant sa porte. L’organisation fonctionne avec des bénévoles. Ils ne sont pas moins de 400 en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique, à se dévouer pour trouver aux chiens un foyer accueillant. «Il est impossible de sauver tous les chiens, mais grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles, nous avons déjà été en mesure d’accomplir beaucoup. Nous avons placé récemment notre 18.000e chien», poursuit Fabienne. «Chaque fois que nous trouvons un nouveau foyer, nous avons une place qui se libère pour sauver un autre chien de la mort. Les personnes qui adoptent un chien chez nous sauvent en réalité deux chiens!»

Des foyers fiables

Afin de s’assurer que les chiens vont dans un foyer sûr, l’organisation applique une procédure d’adoption unique. «Les bénévoles visitent les candidats à l’adoption chez eux et, après l’adoption, le chien bénéficie encore d’un suivi, et les adoptants peuvent toujours s’adresser à nous s’ils ont des questions. Il y a toujours une vingtaine de chiens qui séjournent dans des familles d’accueil en Belgique. Les candidats adoptants peuvent y faire leur connaissance et voir si le courant passe entre le chien et eux, les autres membres de la famille et leur(s) éventuel(s) autre(s) chien(s).»

SHIN ne reçoit pas de subsides et dépend donc totalement des dons. «Nos coûts de fonctionnement s’élèvent à 30 à 35.000 € chaque mois. Une grande partie est allouée aux soins vétérinaires. Depuis dix ans, nous avons notre propre clinique vétérinaire et c’est là que tous les chiens sauvés sont vaccinés, pucés, stérilisés, traités contre les puces et les vers et passent un check-up médical.» Depuis peu, SHIN propose aussi un nombre limité de chats à l’adoption.

Pour prendre le problème par la racine, l’organisation s’axe aussi sur la sensibilisation. Elle va parler dans les écoles et faire du lobbying dans les communes pour plus de contrôle du bien-être animal. Une fois par mois, les habitants de Malaga sont aussi les bienvenus à la clinique vétérinaire pour y faire stériliser leurs chiens et leurs chats en échange d’un don libre. «Pour certains, ce serait sinon beaucoup trop cher. En ouvrant notre clinique vétérinaire, nous abordons aussi le problème de façon structurelle.»

«C’est un travail de longue haleine et SHIN a encore une montagne de travail devant elle, mais nous constatons de plus en plus que notre approche porte ses fruits. Malgré la souffrance animale souvent très interpellante, avec nos adoptions, cela nous redonne l’énergie de continuer. Notre rêve est de devenir un jour inutiles. Ce n’est qu’alors que notre mission sera complètement accomplie.»

Adopter un chien chez SHIN coûte 300 €, ou 180 € pour un chien de plus de dix ans. Ce montant comprend le transport du chien par avion, la vaccination, la puce, la stérilisation/castration, le traitement contre les puces et les vers, le check-up médical et les éventuelles opérations nécessaires.

www.shin.be/fr

Emmener un chien en avion vers son nouveau foyer, c’est simple

Vous allez prochainement prendre l’avion pour vous rendre de Malaga en Belgique ou vous faites ce trajet régulièrement? Dans ce cas, vous pouvez emmener un chien SHIN, car les chiens ne peuvent prendre l’avion que s’ils sont accompagnés. Envoyez un e-mail à vluchtenbe@ace-charity.org. Dès que nous aurons reçu vos informations de vol, nous réserverons pour le chien une place dans le même avion. Nous nous chargeons du check in du chien à l’aéroport. Vous devez uniquement emporter ses papiers et, à l’arrivée, réceptionner la cage sur le tapis roulant et passer la douane. Par la suite, un bénévole de SHIN se chargera de la cage. Pour vous, c’est très simple, pour les chiens, c’est une nouvelle vie!

Vous n’avez pas la possibilité d’adopter un chien, mais vous voulez quand même nous aider? Nous sommes continuellement en quête de bénévoles (familles d’accueil, traducteurs, accompagnateurs de vol, etc.). Ou vous souhaitez soutenir SHIN financièrement?

Renseignez-vous sur :

www.ace-charity.org/fr/aidez-nous