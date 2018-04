Semaine 6 – S’auto-motiver. C’est en forgeant que l’on devient forgeron !

Faire plus de sport, manger plus équilibré, dormir suffisamment… Pour beaucoup la liste des bonnes résolutions est un ticket pour une vie plus chouette, plus saine ou tout simplement meilleure. Jusqu’à ce que cette volonté fonde aussi vite que le fromage de la pizza que vous venez de mettre dans le four! La question est dès lors: comment ne pas en arriver là? Les conseils de Tess van Beurden, coach sportive.

1. Soyez réaliste

«C’est probablement le conseil le plus ennuyeux, mais c’est aussi le plus important!», assène d’emblée Tess. «Beaucoup de gens veulent changer tout, tout de suite. Ils prennent donc un abonnement à la salle de fitness et s’obligent à y aller au moins quatre à cinq fois par semaine. Ils s’infligent aussi un régime très strict, car oui, les abdos se forgent dans la cuisine. Le résultat? Déception! Il est impossible de garder votre vie 100% sous contrôle. Tout le monde se retrouve bien une fois de façon imprévue au restaurant, ou voit une séance de sport tomber à l’eau. C’est parfaitement normal. Si vous vous mettez trop la pression en prenant, par exemple, un abonnement cher à une salle de sport, vous vous sentirez vite en échec. Commencez donc avec un objectif modeste, que vous incorporez progressivement à votre routine hebdomadaire. Si vous faites du sport trois fois par semaine, vous êtes déjà dans le bon!»

«Sur le plan de l’alimentation aussi, il est important de ne pas vouloir tout changer en une fois. Passez par exemple lors de la première semaine des pâtes blanches aux pâtes complètes et diminuez vos portions la semaine suivante. Vous constaterez ainsi qu’à la longue vous allez de vous-même manger de façon plus saine», explique Tess. «De plus, il est aussi important de ne pas jeter l’éponge dès que ça marche moins bien un jour!»

2.Chouchoutez-vous

Votre motivation est dans vos chaussettes? Offrez-vous alors une virée shopping pour vous acheter une nouvelle tenue de sport. Vous vous verrez et vous vous sentirez ainsi nettement mieux. Le conseil de Tess? «Optez pour un legging taille haute à l’épreuve des squats, de façon à ne pas montrer la couleur de vos sous-vêtements quand vous descendez sur les genoux!»

3.Regardez-vous dans le miroir

Pour beaucoup de gens, la balance est un instrument de mesure de leurs progrès, mais ça ne sert à rien! «Un kilo de graisse prend plus de place qu’un kilo de muscle», explique Tess. «Quand vous commencez à faire du sport, vous vous faites des muscles, si bien que vous ne perdez pas si vite du poids. Cela a un effet décourageant pour beaucoup de gens. Et, de plus, la balance ne vous dit pas si vous vous sentez mieux dans votre peau», poursuit Tess. Prenez plutôt, toutes les deux à trois semaines, une photo de vous dans le miroir en prenant plus ou moins la même position. Si vous mettez toutes ces photos côte à côte, vous allez, à la longue, commencer à voir la différence.

4.Préparez votre tenue de sport la veille

Si vous préparez votre tenue de sport la veille au soir, vous n’avez vraiment plus aucune excuse pour sauter votre séance de spot matinale. La seule chose que vous devez encore faire, c’est enfiler cette magnifique tenue et partir. Qu’est-ce que vous attendez?

5.Réglez votre réveil à temps

Si vous vous levez le matin tout guilleret(te), vous pouvez vous considérer comme bienheureux(-se). Mais pour les personnes qui sont du soir, une séance de sport matinale peut aussi faire beaucoup de bien. Quand vous faites du sport, votre corps produit des endorphines, mieux connues sous le nom d’hormones du bonheur, si bien qu’après vous vous sentez magnifiquement bien et vous pouvez partir au boulot frais(fraîche) et dispos(e). D’une pierre deux coups! De plus, vous avez alors le temps le soir de vous relaxer agréablement en compagnie de votre famille et/ou de vos amis.

Mare Hotterbeekx

