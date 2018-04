Tweet on Twitter

On se souvient de la sonde spatiale Rosetta et de son incroyable voyage jusqu’à la comète «Churyumov–Gerasimenko». Un «tweetos» passionné d’astronomie a compilé les images envoyées par le vaisseau pour en faire un clip qui affole le web. Sue celui-ci, on peut y voir une surface désolée, balayée par une tempête de poussière.

Le vaisseau a atteint «Churyumov–Gerasimenko», alias «Tchouri», en 2014. Après plusieurs mois d’observation en orbite autour de la comète, il a envoyé le petit atterrisseur «Philae» à sa surface. Les images enregistrées sont aujourd’hui visibles sur le site de l’esa (l’agence spatiale européenne). Mais un clip publié par un certain Landru 79, publié lundi sur Twitter, permet de s’imaginer sur ce gigantesque corps céleste.

#ROSETTA 😍 OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums 😍–ROSETTA EXTENSION 2 MTP030– Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79 — landru79 (@landru79) April 23, 2018

La vidéo couvre 25 minutes de temps réel. On y voit une pluie de débris qui ressemble à de la neige mais qui serait en réalité un mélange de poussière céleste et de glace illuminés par le soleil. On peut également voir dans le fond un grand nombre d’étoiles appartenant à la constellation du «Grand Chien». Celles-ci sont mieux visibles sur la version stabilisée du clip.

Si apilamos todo el set alineando con las estrellas de fondo se distingue mejor que son estrellas y q es polvo (olvidaos de rayos cósmicos ) #ROSETTA 😍 OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums 😍–ROSETTA EXTENSION 2 MTP030– Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked😉 pic.twitter.com/UyZ628JxKP — landru79 (@landru79) April 24, 2018

Un des buts de Rosetta était d’analyser la composition de cette poussière. Les comètes telles que « Tchouri » ont été formées à la création de notre système solaire. L’étude de leur composition permet aux scientifiques de mieux comprendre les conditions de cette naissance.

Landru 79 s’applique dorénavant à colorer les images grâce aux informations fournies par la sonde. Un travail minutieux qui émerveille petits et grands sur la toile.