Greenpeace donne un aperçu effrayant de l’océan du futur à des enfants

Tweet on Twitter

Share on Facebook

A quoi ressemblera l’océan du futur si nous ne changeons pas nos habitudes de consommation ? Greenpeace a donné un aperçu effrayant de l’océan de demain à des enfants britanniques.

En Grande-Bretagne, Greenpeace a lancé la semaine dernière une nouvelle campagne percutante baptisée « Océan du Futur ». Selon les chiffres donnés par l’organisation de protection de l’environnement, les supermarchés britanniques génèrent 800.000 tonnes de plastique chaque année et l’équivalent d’un camion rempli de plastique est déchargé chaque minutes dans les océans du globe.

Un aquarium irlandais rempli de déchets

Pour sensibiliser les plus jeunes à cette problématique inquiétante, Greenpeace a mis en place une campagne choc. Avec l’aide d’Oceanworld Aquarium Dingle, un aquarium situé en Irlande, l’organisation a remplacé les poissons d’un gigantesque bassin vitré par des déchets en plastique. Au bord du bassin, des pancartes explicatives décrivaient non pas des espèces marines mais des déchets ainsi que leurs effets néfastes sur l’environnement.

Une pétition adressée aux supermarchés

Greenpeace a invité des enfants à visiter cet effrayant océan du futur et a filmé leurs réactions. Parallèlement à cette campagne, l’ONG a lancé une pétition pour demander aux supermarchés britanniques d’utiliser moins de plastique et notamment d’abandonner l’utilisation des sacs en plastique jetables. A l’heure d’écrire ces lignes, elle a déjà été signée par plus de 450.000 personnes.

La page Facebook Culture Pub a réalisé une version sous-titrée en français de ce spot qui cumule déjà plus de 2,5 millions de vues.