En Flandre, un directeur d’école sur deux présente des symptômes de burn-out

La moitié des directeurs d’école de l’enseignement flamand présentent des symptôme d’épuisement professionnel (burn-out), a indiqué jeudi la ministre de l’Enseignement Hilde Crevits, interrogée à ce sujet au parlement flamand.

Ces résultats proviennent d’une étude de l’université de Gand sur le stress et le bien-être, menée auprès de 67 directeurs d’écoles primaires et secondaires. « L’étude montre que la satisfaction et l’enthousiasme des directeurs est OK, mais que beaucoup sont confrontés au stress et au burn-out », selon la ministre CD&V. Elle souligne que certains facteurs peuvent être à la fois sources de stress et de bien-être au travail, comme les rapports avec les professeurs, les élèves et les parents, les défis pédagogiques ou l’innovation.

Les différences salariales entre directeurs constitue aussi une source de frustrations. Le gouvernement a d’ailleurs convenu d’aligner dès le 1er septembre prochain les salaires de tous les directeurs d’écoles primaires, d’exempter d’heures de cours les directeurs d’écoles de plus de 100 élèves et de réduire de 4h l’horaire de cours des directeurs d’établissements de moins de 100 élèves. La ministre organisera en outre une table ronde sur les résultats de l’étude, en vue d’un plan d’actions sous le prochain gouvernement.