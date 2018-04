Adepte des selfies, le Premier ministre libanais lance une appli photos

Tweet on Twitter

Le Premier ministre libanais Saad Hariri, candidat aux législatives du 6 mai, a lancé une application mobile qui permet à ses partisans de partager les selfies pris avec lui lors de sa campagne électorale.

M. Hariri, 48 ans, est réputé pour son engouement pour les selfies et partage régulièrement ses photos prises lors des meetings populaires, réunions officielles ou encore conférences internationales. L’un de ses derniers selfies le montre ainsi en tenue décontractée dans un hôtel parisien en compagnie du prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane et du roi du Maroc Mohammed VI.

Invitant les utilisateurs des réseaux sociaux à télécharger sa nouvelle application, le chef du gouvernement a posté mardi sur Twitter et Instagram un montage photo rassemblant plusieurs de ses selfies avec des étudiants, des diplomates ou encore des enfants. Et l’application une fois installée dévoile plusieurs clichés amateurs sur lesquels apparaît M. Hariri, tout sourire et cheveux gominés, au milieu de ses partisans.

Réseaux sociaux au coeur des élections

Le Liban se prépare à tenir le 6 mai ses premières élections législatives depuis 2009. De nombreux candidats misent sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux électeurs, notamment parmi les jeunes.

Le Premier ministre, également chef du Courant du Futur qui dispose de 37 candidats en lice, n’y fait pas exception. Lors d’un récent meeting électoral, il a promis devant une assemblée de 6.000 femmes de prendre un cliché avec chacune d’elles en cas de victoire.

La vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions mitigées, certains stigmatisant le caractère frivole de cette démarche alors que le pays fait face à de nombreux défis politiques et économiques. « Un selfie avec les dettes », a ainsi ironisé sur Facebook un internaute en allusion au poids croissant de la dette publique. De leur côté, les partisans de M. Hariri en raffolent. « Que Dieu vous protège roi des selfies », écrit ainsi un autre internaute.