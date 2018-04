Au soleil mais protégé!

Le soleil brille sur notre pays et les après-midis en terrasse ou au bord de la piscine, c’est pour bientôt. Et qui dit soleil dit bien évidemment protection solaire. Voici quelques conseils pour éviter le coup de soleil et être prêt en moins de temps qu’il ne faut pour le dire à profiter pleinement de cette agréable chaleur sur votre peau!

De quel type solaire êtes-vous?

Vous avez les cheveux blonds et les yeux clairs? Ou vous avez de flamboyants cheveux roux et le teint pâle? Alors, une crème solaire avec un facteur de protection élevé SPF 50 n’est certainement pas un luxe superflu. Vous avez plutôt une peau joliment foncée et les cheveux brun foncé ou noirs? Dans ce cas, un facteur de protection plus bas suffit.

Afin de déterminer le facteur dont vous avez besoin pour bronzer vous devez d’abord savoir si vous appartenez au type solaire 1, 2, 3 ou 4. Quel type est le plus proche de votre peau?

Type 1

Une peau claire, très sensible, éventuellement avec des taches de rousseur, ne devenant quasi jamais brune, avec les yeux bleus, les cheveux blonds ou roux. → temps d’autoprotection env. 10 minutes.

Type 2

Peau sensible, devenant à peine brune, yeux bleus, gris ou verts, cheveux blonds.

→ Temps d’autoprotection env. 15 minutes.

Type 3

Peau normale, bronzage normal, yeux bruns, cheveux blond foncé ou bruns.

→ Temps d’autoprotection env. 20 minutes.

Type 4

Une peau à peine sensible au soleil, bronzant vite, yeux bruns, cheveux brun foncé ou noirs → Temps d’autoprotection env. 30 minutes.

Comme vous voyez, chaque type de peau a son propre temps de protection. C’est le temps pendant lequel la peau peut se protéger elle-même contre le soleil. Une personne avec une peau plus claire (type 1) va par exemple attraper plus vite un coup de soleil. Mais de quel facteur – aussi appelé SPF ou facteur de protection solaire – avez-vous dès lors besoin pour pouvoir vous exposer plus longtemps au soleil? Vous pouvez le calculer facilement.

Temps d’autoprotection: vous vous rapprochez du type 1, 2, 3 ou 4? Prenez le temps qui se trouve sous le type dans l’illustration.

Temps de protection: combien de temps souhaitez-vous rester au soleil (en minutes)?

Facteur de protection corporelle: divisez le temps de protection par le temps d’autoprotection.

Exemple :

Vous voulez passer 5 heures au soleil? Cela fait 300 minutes. Divisez 300 par votre type solaire. Vous êtes par exemple du type solaire 1, vous avez alors une autoprotection de 10 minutes. Vous divisez 300 par 10 et vous obtenez un facteur de protection de 30. Vous pouvez aussi faire le calcul autrement. En partant du type solaire 1 (10 minutes d’autoprotection) et vous voulez utiliser une crème solaire d’un facteur 30, vous calculez comme suit: 10 fois 30 = 300 minutes.

S’enduire, s’enduire et encore s’enduire!

Appliquez votre protection solaire une demi-heure avant l’exposition au soleil. Après deux heures, il sera temps de procéder à une deuxième application. Et pour ceux qui adorent l’eau: il vaut mieux s’enduire de crème après chaque plongeon!

Coup de soleil: premiers soins!

Vous avez profité trop longtemps de ce délicieux soleil et vous ne vous voyez pas en brun mais en rouge? Sortez votre après-solaire! Cherchez la fraîcheur en prenant une douche tiède, appliquez une bonne couche d’après-solaire, enfilez des vêtements amples et mettez-vous à l’ombre. Donnez le temps à votre peau de se réparer, de façon à être à nouveau prêt après quelques jours à jouir pleinement du soleil!

Les jeunes enfants

Vous avez de jeunes enfants? Vérifiez si vos produits conviennent pour les enfants de moins de 36 mois. Pensez crème solaire, après-solaire, produits contre les piqûres d’insecte et autres petits désagréments. Vous allez passer une après-midi à la mer avec votre enfant? Gardez le plus possible les bébés et les jeunes enfants à l’ombre et placez un parasol sur la poussette. Les vêtements blancs sont aussi conseillés. Equipez votre enfant de lunettes de soleil sympa et d’une casquette ou d’un chapeau et enduisez-le de crème solaire!