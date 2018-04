Yanina Wickmayer en quarts de finale à l’ITF de Quanzhou

Tweet on Twitter

Yanina Wickmayer s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis ITF de Quanzhou, une épreuve sur surface dure au prize-money de 60.000 dollars, mercredi en Chine. La N.4 belge, 98e joueuse mondiale et 4e tête de série, a battu au 2e tour la qualifiée chinoise Xu Liu Sun (WTA 407) en deux sets 6-3, 6-2 et 62 minutes de jeu. En quarts de finale, Yanina Wickmayer sera opposée à la Britannique Naomi Broady, 134e mondiale et 5e tête de série. Celle-ci a sorti au 2e tour l’Indienne Ankita Raina (WTA 195) en trois sets 3-6, 6-0, 6-2.

Seule Belge présente à Quanzhou, Wickmayer avait atteint la semaine dernière les demi-finales à Zhengzhou. Une performance qui lui a permis de réintégrer le Top 100 au classement WTA. Elle avait aussi joué (et perdu) la finale du double.

Source: Belga