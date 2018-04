WTA Istanbul: Alison Van Uytvanck éliminée au premier tour

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Comme Kirsten Flipkens avant elle, Alison Van Uytvanck s’est inclinée au premier tour du tournoi de tennis WTA d’Istanbul, joué sur terre battue et doté de 250.000 dollars, mercredi en Turquie. La Belge de 24 ans, 49e mondiale, a été battue par l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 95), amie du tennisman Nick Kyrgios, sur un double 6-3 au terme d’une rencontre d’une heure et vingt-deux minutes. En panne de première balle (52%) et souvent mise en difficulté sur sa seconde avec seulement 27% de points gagnés, Van Uytvanck voit son parcours s’arrêter dès le premier tour.

En début de journée, Kirsten Flipkens (WTA 70) a été battue dès le premier tour par l’Italienne Sara Errani (WTA 93), s’inclinant 6-3, 6-4 après 1h25 de jeu.

A noter qu’il n’y a plus de Belges engagées sur les courts stambouliotes cette semaine.

Source: Belga