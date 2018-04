Un homme suspecté d’être un tueur en série des années 70/80 arrêté en Californie

Le mystère du « Golden State Killer », un tueur en série accusé d’avoir commis des dizaines de viols en Californie dans les années 1970 et 1980 pourrait –enfin– avoir été résolu: un suspect a été arrêté, annonce la presse locale mercredi. Joseph James DeAngelo, 72 ans, a été placé en détention à Sacramento, la capitale californienne, selon le Sacramento Bee. Des télévisions locales assurent que l’homme, qui est formellement accusé de deux meurtres, est un ancien policier.

Le « Golden State Killer », est suspecté d’avoir commis 12 meurtres, 45 viols et 120 cambriolages en Californie entre 1976 et 1986, selon le FBI.

L’âge de ses victimes allait de 14 à 41 ans. La plupart de ses crimes avaient eu lieu aux alentours de Sacramento, mais certains s’étaient déroulés dans la baie de San Francisco, à deux heures de là.

Il entrait par effraction la nuit chez ses victimes, les attachait, puis les violait. Les deux premiers meurtres ont eu lieu en février 1978.

« Tout le monde avait peur », explique l’agent du FBI Marcus Knutson sur le site de la police fédérale.

« Il y avait des gens qui dormaient avec des fusils, d’autres qui achetaient des chiens. Les gens avaient peur, et ils avaient le droit de l’être. Cet homme terrorisait la communauté, il faisait des choses horribles », ajoute-t-il.

Le « Golden State Killer », appelé ainsi en référence au surnom de la Californie, était le sujet du livre de l’écrivaine américaine Michelle McNamara, « Et je disparaîtrai dans la nuit », publié cette année.

source: Belga