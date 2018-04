Publica Awards: les stages civiques bruxellois et la zone de secours Wapi lauréats

La troisième édition des Publica Awards s’est déroulée mercredi soir et a récompensé les meilleurs projets du secteur public en Belgique. Le jury de l’évènement, organisé par l’entreprise EBP, a notamment récompensé le projet de quartier bruxellois Tivoli GreenCity, les stages civiques à Bruxelles ainsi que la zone de secours de Wallonie Picardie (Wapi). Dans la catégorie « Bonne Gouvernance », la médaille d’or a été attribuée à la commune de Wichelen (Flandre orientale) pour son engagement à réduire ses émissions annuelles de CO2 de 40% d’ici 2030, à l’aide de citoyens devenus « ambassadeurs du climat ». Le CHR Liège obtient lui la médaille de bronze pour sa gouvernance en termes de sécurité et de gestion des données sensibles.

Le projet bruxellois Tivoli GreenCity, le plus grand quartier mixte et durable de la capitale, a obtenu le premier prix « Urbanisme & Mobilité », tandis que les stages civiques pour les élèves de 5e année secondaire à Bruxelles ont reçu la médaille d’or pour la catégorie « Développement Sociétal & Bien-être ».

Le premier prix de la catégorie « Sécurité » a par ailleurs été décerné à la zone de secours de Wallonie Picarde pour la conception de Previweb. Ce projet consiste à mettre à disposition, sur tablette, l’ensemble des informations nécessaires pour une intervention sur un site à risque.

La restauration du Waux-hall à Bruxelles a également été récompensée dans la catégorie « Patrimoine ».

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury d’experts sur la base de plusieurs critères. Un prix du public a également été décerné pour chaque catégorie.

Source: Belga