Permis délivré pour l’aménagement de la Confluence

Namur La ville de Namur a attribué le 20 avril le permis unique -urbanisme et environnement- visant l’aménagement de futur site de la Confluence à l’association Graeve-Nonet-Duchêne ainsi qu’à deux bureaux d’architectes et plusieurs paysagistes, professionnels de la mise en lumière. L’objectif est d’aménager l’esplanade afin d’y faire un lieu piéton, convivial et ouvert sur la Meuse. Parmi les aménagements prévus d’ici 2020, celui du bâtiment baptisé « NID » pour Namur Intelligente et Durable, » un lieu d’innovation et d’expérimentation pour la ville de demain avec un espace polyvalent, mais aussi, au niveau des quais, un restaurant avec terrasse sur le confluent ».

Source: Belga