Mort du photographe Abbas, figure de l’agence Magnum

Le photographe d’origine iranienne Abbas, un des piliers de l’agence Magnum, qui a couvert de nombreux conflits et révolutions dans le monde, est décédé mercredi à Paris à l’âge de 74 ans, a annoncé Magnum. « C’était un parrain pour toute une génération de jeunes photojournalistes », déclare le président de Magnum, Thomas Dworzak, sur le site de l’agence. « Iranien transplanté à Paris, c’était un citoyen du monde qu’il documentait sans cesse; avec ses guerres, ses désastres, ses révolutions et ses soulèvements », ajoute-t-il.

Abbas, qui avait rejoint Magnum en 1981 après avoir travaillé pour les agences Sipa et Gamma, a notamment signé des reportages au Biafra, au Bangladesh, au Vietnam, au Moyen-Orient, en Iran, au Chili, à Cuba et en Afrique du Sud pendant l’apartheid.

source: Belga