Marc Wilmots réagit à l’entame de la procédure judiciaire de Thibaut et Thierry Courtois

Marc Wilmots, par la voie de son avocat Walter Van Steenbrugge, a tenu à réagir à l’entame de la procédure judiciaire de Thibaut Courtois et son père Thierry. Dans une interview à la chaîne française BeIn Sports diffusée le 23 avril, l’ancien sélectionneur des Diables Rouges a dit que des journalistes français avaient la preuve que Thierry Courtois avait divulgué des informations sur l’équipe belge durant l’Euro 2016. Le lendemain, Thierry et Thibaut Courtois ont annoncé entamer une procédure judiciaire à l’encontre de Wilmots. « Marc Wilmots a déclaré que ce sont des journalistes français qui ont prétendu disposer d’informations indiquant que la fuite concernant la composition de l’équipe serait l’œuvre du père de Thibaut Courtois et que dans ce cas une telle attitude témoignait d’un manque criant de respect pour la mère patrie », a précisé maître Van Steenbrugge. « Divers médias prétendent maintenant que c’est Marc Wilmots lui-même qui aurait tenu de tels propos, ce qui est manifestement inexact et ne correspond en rien à la transcription littérale des propos échangés lors de l’interview. »

« Si Monsieur Thierry Courtois juge opportun de déposer une plainte au pénal parce que ces propos sont, selon lui, inexacts, il devra bien entendu s’adresser aux journalistes français qui ont tenu les propos en question lors d’une émission d’Équipe TV, et par extension aux journalistes qui ont indûment relayé ces allégations mensongères sans les vérifier », a ponctué l’avocat de Marc Wilmots.

Lors de l’interview diffusée par BeIn, Wilmots a déclaré précisément: « J’ai un problème quand je fais ma théorie, ma sélection à 18h00, et qu’à 18h15 elle est sur tous les réseaux. Cela veut dire qu’un joueur a vendu la sélection. Et ça c’est grave. Vis-à-vis de la patrie. Plusieurs journalistes français ont dit qu’ils avaient la preuve, eux, que c’est le papa Courtois qui a fait cela. Cela veut dire que ton pays tu ne le respectes pas à ce moment-là. (…) C’est dommage. »

Source: Belga