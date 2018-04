Manifestations au Nicaragua: 34 morts en six jours, selon un nouveau bilan d’une ONG

Tweet on Twitter

La vague de manifestations au Nicaragua, contre une réforme des retraites depuis abandonnée, a fait 34 morts en six jours, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par le Centre nicaraguayen des droits de l’homme (Cenidh). Le nombre de décès pourrait augmenter dans les prochaines heures, a prévenu l’organisme, dont le précédent bilan faisait état de 27 morts, alors que 66 blessés sont à l’hôpital, dont 12 « en état grave et en soins intensifs », et que 16 personnes sont toujours portées disparues, a précisé Marcos Carmona, représentant de l’ONG.

source: Belga