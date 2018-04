L’OIAC annonce avoir visité un second site d’attaque chimique présumée à Douma

Tweet on Twitter

Des experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques se sont rendus mercredi sur un second site à Douma, dans l’ex-enclave rebelle syrienne de la Ghouta orientale, cible d’une attaque chimique présumée début avril, a annoncé l’OIAC. « Aujourd’hui, l’équipe de la mission exploratoire s’est rendue sur un second site à Douma. Elle a également recueilli des échantillons sur ce site », affirme l’organisation dans un communiqué.

Il s’agit de la deuxième visite d’une équipe de l’OIAC à Douma depuis qu’elle a obtenu un accès à la ville samedi. Les experts de l’organisation étaient arrivés à Damas le 14 avril, une semaine après l’attaque chimique présumée.

L’attaque présumée aux gaz toxiques, qui a fait au moins 40 morts à Douma le 7 avril selon des secouristes, est au coeur d’affrontements diplomatiques entre grandes puissances, Etats-Unis et Russie en tête. Elle a conduit quelques jours plus tard les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni à procéder à des frappes contre des sites chimiques sous le contrôle du régime de Bachar al-Assad.

Les échantillons recueillis seront envoyés au laboratoire de l’OIAC à Rijswijk, dans la banlieue de La Haye. « Ils seront répartis pour analyse sur plusieurs laboratoires dans le monde certifiés par l’organisation », affirme l’OIAC, qui a pour mandat de déterminer un éventuel recours à des armes chimiques, mais non d’en identifier les auteurs.

L’OIAC a également confirmé que des diplomates russes organisaient jeudi une réunion à La Haye pour ses Etats membres au cours de laquelle ils allaient « amener des Syriens pour parler de l’incident présumé à Douma ».

L’ambassade de Russie aux Pays-Bas a affirmé sur Twitter que « des témoins de Syrie qui étaient présents au (tournage) des vidéos mises en scène par les Casques blancs », des secouristes dans les zones aux mains des rebelles, participeraient à cette réunion.

L’OIAC a déclaré qu’elle avait demandé, sans succès, à la Russie que ses experts puissent d’abord interroger ces témoins et que cette réunion ait lieu « une fois la mission exploratoire terminée ».

source: Belga