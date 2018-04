Ligue des Champions – Zinédine Zidane veut « aborder le retour d’une façon différente que contre la Juve »

Le Real Madrid s’est imposé 1-2 au Bayern Munich, mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. « Après notre expérience contre la Juventus, nous savons qu’il va falloir aborder le match retour à la maison d’une façon différente », a tout de suite prévenu Zinédine Zidane, l’entraîneur du double tenant du titre. « Je suis très content, c’était un match difficile, compliqué. Surtout au début, on ne pouvait pas ressortir les ballons avec facilité », a analysé l’entraîneur français. « C’est un très bon résultat, ce n’est pas facile de venir gagner sur ce terrain, on l’a fait, on est content de ce match aller. On peut être satisfait ce que qu’on a fait, avec le ballon et sans le ballon. On a souffert beaucoup sans ballon mais c’est normal. »

Cette victoire à l’extérieur place le Real en ballotage favorable en vue du match retour. « On ne peut pas dire que c’est gagné, nous sommes contents du résultat mais nous savons qu’il va nous falloir souffrir encore au retour », a nuancé Zidane, qui se souvient qu’au tour précédent son équipe s’était imposée 0-3 sur la pelouse de la Juventus avant de perdre le retour 1-3 à domicile, marquant le but décisif sur penalty dans les derniers instants de la partie. « Après notre expérience contre la Juventus, nous savons qu’il va falloir aborder le match retour à la maison d’une façon différente. »

Une nouvelle fois, Zidane a réussi un changement gagnant: monté à la pause, Asensio a marqué le but de la victoire à la 57e minute. « Quand vous avez un groupe de 25 joueurs de très grande qualité, il faut faire des choix, mais de toute façon ce sera comme ça jusqu’à la fin de la saison, ce sont tous des grands joueurs, et je dois prendre des décisions. »

Source: Belga