Le secrétaire au Trésor américain à Paris pour un débat sur le financement du terrorisme

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin se rendra à Paris les 26 et 27 avril pour assister à une conférence sur la lutte contre le financement du terrorisme, a indiqué son ministère mercredi. Le ministre des finances de Donald Trump participera à une table ronde ministérielle présidée par le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, centrée sur « les nouvelles technologies et méthodes que les terroristes utilisent pour lever, échanger et stocker de l’argent ».

« J’applaudis le président Macron et le ministre Le Maire pour nous rassembler sur ce sujet crucial », a affirmé M. Mnuchin dans un communiqué publié alors que le président français Emmanuel Macron termine mercredi une visite d’Etat de trois jours à Washington.

M. Mnuchin s’est dit « optimiste » sur l’issue des discussions qui devraient « mobiliser de nouveaux efforts dans la lutte contre le terrorisme ».

Cette conférence, baptisée « No money for terror – Conférence de lutte contre le financement de Daech et d’Al-Qaïda » et dont l’essentiel des travaux se tiendra à huis clos, réunit les représentants de plus de 70 pays ainsi que d’institutions comme le FMI, l’ONU et Interpol.

