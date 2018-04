Le parlement wallon approuve l’exemption des droits de succession pour les biens classés

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le projet d’exemption des droits de succession, partage et donation pour l’héritier d’un bien classé qui accepte de le restaurer, a été approuvé à une très large majorité mercredi soir par le Parlement de Wallonie, réuni en séance plénière. Ecolo s’est abstenu. Début mars, le gouvernement régional avait déjà approuvé ce projet en dernière lecture.

La Wallonie compte 2.973 biens classés comme monuments, dont 1.034 sont concernés par cette exemption, conditionnée à l’affectation des montants économisés à des travaux d’entretien, de maintenance ou de restauration des biens classés.

La mesure, dont l’impact budgétaire est estimé à 750.000 euros par an, ne concerne par ailleurs que les héritiers parents jusqu’au troisième degré dans le cadre d’une succession, le dispositif étant étendu aux époux et cohabitants légaux dans le cadre d’une donation, a notamment rappelé le ministre wallon du Patrimoine, René Collin (cdH).

Source: Belga