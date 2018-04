Euromillions Volley League – Victorieux à Roulers, Maaseik est à une victoire du titre

Maaseik s’est rapproché du titre de champion de Belgique de volley messieurs en s’imposant à Roulers 2 sets à 3 (23-25; 25-22; 25-17; 23-25; 10-15) mercredi lors de la deuxième manche de la finale des playoffs de l’Euromillions Volley League. Maaseik avait remporté la première manche 3-0 samedi. Mercredi, Roulers, champion en titre, avait l’occasion de revenir à égalité. Maaseik a empoché le premier set (23-25). Roulers a renversé la situation (25-22 puis 25-17). Maaseik a arraché le tie-break au terme d’un set très disputé (23-25) avant de gagner le jeu décisif 10-15.

Maaseik mène désormais 2 victoires à 0 dans cette finale jouée au meilleur des cinq manches. Maaseik aura une première occasion de remporter le titre samedi dans ses installations. Les éventuels matchs 4 et 5 sont programmés les 2 et 5 mai.

Club belge le plus titré (14), Maaseik n’a plus été champion depuis 2012.

Source: Belga