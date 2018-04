Ecolo voulait réformer la validation des élections: c’est ‘niet’ pour le parlement wallon

Tweet on Twitter

Ecolo avait déposé une proposition de résolution visant à modifier la procédure de validation des élections. C’est ‘niet’, a répondu mercredi soir le Parlement de Wallonie, à 39 voix contre et 27 abstentions. « Les élections régionales visent à composer le Parlement. Et c’est ce même Parlement qui contrôle ces élections. Est-ce qu’on se rend compte qu’un candidat qui souhaite contester une opération électorale doit en fait introduire un recours auprès de ceux qui ont été ses adversaires pendant le même scrutin et dont la décision conduirait potentiellement à invalider leur propre élection? Ce système doit changer », avait auparavant souligné Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie.

