Des éleveurs du Namurois lancent un projet de petit abattoir coopératif

Face aux scandales à répétition et surtout au manque d’abattoirs qui se profile après la fermeture, prévue en juin, de l’abattoir de Sclain, sept éleveurs de volailles du Namurois et la coopérative Paysans-Artisans, soutenus par la Région wallonne, ont décidé de lancer un projet de petit abattoir coopératif (PAC). La coopérative à finalité sociale a été constituée lundi et présentée ce mercredi à Floreffe, où elle sera établie, en présence du ministre wallon de l’Agriculture, René Collin (cdH). Elle visera à mettre à la disposition des petits éleveurs de volailles, engagés dans une démarche de circuit court, un outil d’abattage, qu’ils gèreront eux-mêmes, adapté à leurs besoins. L’abattoir demandera par ailleurs la certification bio.

Dans un premier temps, quelque 15.000 volailles devraient y être abattues annuellement, ce qui représente un jour d’abattage par semaine. Dans les 3 ans, ce chiffre devrait passer à 30.000, pour une capacité d’abattage théorique de l’outil de quelque 75.000 volailles par an.

Le montant total de l’investissement s’élève à 250.000 euros, dont 90% sont subsidiés par le ministère wallon de l’Agriculture dans le cadre de l’appel à projets « Hall Relais agricole ». Les travaux devraient débuter fin juin et l’abattoir, qui initialement ne sera pas accessible aux particuliers, pourrait ouvrir ses portes au printemps 2019.

« Cette démarche est un superbe exemple de mutualisation des services et de rapprochement vis-à-vis du consommateur », s’est réjoui René Collin en plaidant pour que ce nouvel outil « soit valorisé au mieux au bénéfice du plus grand nombre ».

Source: Belga