Carrefour: les syndicats en attente de réponses mais la direction parle d’une réunion constructive

Au lendemain d’une première réunion « constructive » regroupant la direction de Carrefour et les syndicats, ces derniers ont indiqué mercredi matin être en attente de réponses « afin d’entamer les négociations sur une base tangible et compréhensible pour tout le monde », selon les dires de la vice-présidente du Setca, Myriam Delmée. Cette première prise de contact au niveau national a principalement abordé l’organisation du travail pour laquelle les syndicats attendent des simulations d’horaires afin de juger la viabilité du système, a ajouté la secrétaire nationale CNE Commerce, Delphine Latawiec. « Nous voulons comprendre ce que veut la direction et nous avons fait part de nos revendications afin de baliser les discussions à venir dans les prochains jours. La discussion était sereine, certes, mais il y avait beaucoup de flottement. Nous sommes en attente de réponses », a souligné Mme Latawiec.

Le Setca parle quant à lui d’une « direction hésitante », principalement sur l’organisation du travail qui « n’est pas claire ». « Nous avons demandé des simulations d’horaires car il nous semble qu’il n’y a pas suffisamment de personnel. Cela nous permettra de juger de la faisabilité du système et que nous démarrions sur des bases qui soient tangibles et compréhensibles pour tous », a noté Mme Delmée qui attend davantage de concret.

Si les discussions syndicales sont principalement axées sur l’élaboration d’un plan social, le débat porte également sur la volonté de la direction de polyactivité, principe de polyvalence du personnel qui ne plaît pas aux syndicats.

Le porte-parole de l’entreprise Baptiste Van Outryve n’a pas souhaité commenter le contenu de la réunion, précisant toutefois que celle-ci avait été constructive et qu’il s’agissait de rencontres où aucune décision n’était prise.

L’enseigne évoque un conseil d’entreprise jeudi prochain (3 mai), où les syndicats attendent des informations complémentaires et des réponses à leurs questions. Si les formations syndicales estiment les renseignement suffisants, une deuxième réunion aura lieu le 4 mai, selon l’agenda fixé jusqu’au 7 juin, période durant laquelle devraient avoir lieu sept ou huit rencontres.

Source: Belga