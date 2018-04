Basket (dames) – Castors Braine bat Wavre Ste-Catherine et décroche son 5e titre de rang

Castors Braine a remporté le championnat de Belgique de basket féminin pour la cinquième année consécutive, mercredi, à Braine-l’Alleud. Les Brainoises d’Ainars Zvirgzdins se sont imposées 70-49 (mi-temps: 33-20) face à Wavre Ste-Catherine lors de la deuxième manche de la finale des playoffs. Vainqueur de la première manche 42-65, Braine a pris le meilleur départ (13-10) avant de creuser l’écart dans le deuxième quart-temps (33-20 au repos).

Les Castors continuaient sur leur lancée, portant leur avance à 18 points à la fin du troisième quart (52-34). La rencontre terminait finalement 70-49. Celeste Trahan-Davis a marqué 21 points, Britney Jones et Olesia Malashenko 14.

Pour la première fois, les Brainoises ont pu célébrer leur titre dans leur salle André Renauld, tous les titres précédents ayant été conquis en déplacement.

Castors Braine poursuit son hégémonie sur le basket féminin belge. Les Brainoises ajoutent un cinquième titre, consécutif qui plus est, à leur palmarès, qui comprend aussi trois Coupes de Belgique (2014, 2015 et 2017). Elles prolongent au passage leur impressionante série de victoires consécutives en championnat, désormais portée à 134. La dernière défaite des Castors en championnat remonte au 17 novembre 2013.

La saison des Castors n’a cependant pas été parfaite, avec une campagne difficile en Euroligue (3 victoires, 11 défaites, dernière place du groupe) et une élimination prématurée en demi-finale de la Coupe de Belgique face à Namur.

Une nouvelle ère débutera à présent pour les Castors, avec Jacques Ledure comme manager général et Pascal Angillis comme entraîneur.

Wavre-Ste-Catherine, champion de Belgique en 2010, disputait sa quatrième finale.

Source: Belga