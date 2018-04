Ann Wauters souffre du cartilage et doit observer une période de repos

Tweet on Twitter

En délicatesse avec son genou opéré le 30 décembre dernier, Ann Wauters souffre de problèmes de cartilage qui ne nécessitent pas d’opération, mais qui contraignent l’intérieure flandrienne au repos dans un premier temps puis à un travail de consolidation. Privée de jeu au Final Four de l’Euroligue ce week-end à Sopron à cause de son genou, Ann Wauters était rentrée ensuite en Belgique en ce début de semaine pour passer des examens complémentaires à Bruges.

« Comme beaucoup de joueurs à la fin de leur carrière, Ann souffre du cartilage », a expliqué son coach en équipe nationale, Philip Mestdagh. « Le plus important à présent est de prendre du repos et d’entamer ensuite une période de revalidation pour d’abord renforcer les muscles autour du genou avec de limiter l’impact sur le genou durant les matches, les entraînements et lors des contacts. »

Opérée à Gand le 30 décembre du ménisque au genou gauche, Ann Wauters avait expliqué avoir souffert ces dernières semaines. Un peu de surcharge lors de la revalidation l’a empêchée de jouer avec son club turc de Yakin Dogü, quatrième d’un Final Four que la Belge disputait pour la 12e fois de sa carrière (4 titres en 8 finales).

Ann Wauters, 37 ans, 1m95, doit se reposer, prendre son mal en patience et effectuer un travail de consolidation pour récupérer totalement afin de préparer au mieux la Coupe du monde prévue du 22 au 30 septembre à Tenerife avec les Belgian Cats.

Source: Belga