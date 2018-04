Anderlecht recrute le défenseur de Malines Elias Cobbaut

Tweet on Twitter

Anderlecht a officialisé mercredi l’arrivée du jeune défenseur Elias Cobbaut en provenance de Malines. Cobbaut, 20 ans, s’est engagé pour cinq ans avec Anderlecht. Cobbaut, qui peut évoluer tant en position d’arrière gauche que central, a disputé cette saison 29 rencontres de Jupiler Pro League avec le FC Malines, relégué au terme de la saison régulière. International espoirs, il a pris part à quatre rencontres de qualification à l’Euro U21.

« Je suis prêt à évoluer à l’échelon supérieur et, à mes yeux, un club belge de pointe comme le RSCA est le meilleur choix pour franchir ce palier », a déclaré Cobbaut. « En tant que supporter du RSCA, j’ai toujours rêvé silencieusement de jouer chez les Mauve et Blanc, c’est donc un très beau nouveau challenge qui s’ouvre désormais à moi. Je suis très impatient de me montrer à mes nouveaux supporters. »

Le président Marc Coucke est ravi de cette arrivée. « Notre projet commence clairement à convaincre. Que l’un des plus grands talents belges opte consciemment de passer dans les rangs du RSCA, c’est une très bonne nouvelle pour nos supporters », a déclaré Coucke.

Cobbaut est le troisième transfert réalisé par le nouveau directeur sportif Luc Devroe, après Kristal Abazaj et Yevhenii Makarenko. « Tant le coach Hein Vanhaezebrouck que moi-même étions déjà fortement charmés par ce qu’il a affiché dans les rangs du KV Mechelen durant toute cette saison », a indiqué Devroe.

« Elias correspond parfaitement au profil des joueurs que nous désirons attirer chez nous. Avec lui, nous engageons un grand talent belge. Comme Kristal Abazaj et Yevhenii Makarenko, il peut constituer une plus-value immédiate pour notre équipe de la prochaine saison. »

D’après la direction du RSCA, « au moins 80% du noyau devra être composé pour la mi-juin afin d’aborder cette nouvelle saison de façon optimale. »

Source: Belga