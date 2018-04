VIDEO. Amazon va livrer directement dans votre voiture

Grâce à l’Amazon Key, les clients du géant américain peuvent se faire livrer des paquets dans le coffre de leur voiture. Cette option est pour le moment disponible dans 37 villes des Etats-Unis et chez cinq constructeurs automobiles.

L’Amazon Key permet depuis 2017 de se faire livrer chez-soi, même lorsque l’on est absent. L’opération est possible grâce à un système de serrure connectée. Le dispositif évolue et permet désormais d’ouvrir le coffre d’une voiture afin d’y déposer les paquets.

Toute la logistique se fait depuis l’application Amazon Key qu’il faut connecter à sa voiture. Il suffit de donner l’autorisation à Amazon de déverrouiller le véhicule et de renseigner le lieu où ce-dernier est garé. Le reste correspond au format classique de livraison. On reçoit une série de notifications renseignant le créneau de passage du livreur, que celui-ci est en route et enfin que le colis a été livré. Le client peut également vérifier l’heure précise à laquelle son coffre a été ouvert et fermé.

Unlocking delivery possibilities: With Amazon Key, millions of Prime members can now have packages delivered inside their cars at no extra cost. https://t.co/HOtOpl9Etv pic.twitter.com/Sxg4Fdcf6F — Amazon News (@amazonnews) April 24, 2018

L’option est disponible pour les clients « Prime » de la marque. Elle concerne les véhicules Chevrolet, GMC, Cadillac et Buick construits après 2014 et possédant le système « OnStar » et également les Volvo postérieures à 2015 équipées du système « On Call ». Amazon certifie déjà que la liste des véhicules adaptables au Key In-Car devrait s’allonger prochainement.