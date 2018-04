Une fin de carrière pour Meghan Markle qui se termine par… deux mariages

Meghan Markle, en robe blanche bustier au jupon évasé brodé, avance lentement vers son fiancé dans la chapelle… Quelques secondes plus tard, les mains jointes à celles de son promis, elle murmure: « tu es le mari que j’ai toujours voulu. Je t’aime et t’aimerai toujours ».

Dans l’épisode final de la série « Suits: avocats sur mesure », dont elle est la star, la future épouse du prince Harry a droit à une répétition hollywoodienne du futur mariage royal qui se tiendra le 19 mai à Windsor.

Mais elle y convole avec Patrick J. Adams, alias Mike Ross, séduisant avocat. Tous deux quittent la série, pourtant renouvelée pour une autre saison, et les scénaristes leur ont conçu un heureux dénouement.

La chaîne USA qui diffuse la série, dans laquelle pendant sept saisons Meghan Markle a incarné la brillante et belle juriste Rachel Zane, a diffusé quelques images pour attiser les fans. La presse spécialisée américaine affirme que les scènes dénudées les plus « shocking! » de « Suits » ont été dissimulées à la Reine Elizabeth II.

L’épilogue d’une saga

L’épilogue de la saga légale sera diffusé ce mercredi aux Etats-Unis, et devrait marquer le clap de fin de la carrière hollywoodienne de la future Madame Prince Harry -et le début de sa trajectoire de Duchesse de Sussex, le titre dont elle héritera le plus probablement après son mariage.

La jeune femme de 36 ans à l’immense sourire et aux cheveux de jais, dont la mère est afro-américaine, avait déjà fermé son blog de « lifestyle », The Tig. Elle a annoncé en dévoilant ses fiançailles avec le fils de la princesse Diana et du prince Charles, qu’elle allait désormais se consacrer à des organisations philanthropiques, à l’instar de son futur époux et comme il est de tradition dans la famille royale.

Elle est la première Américaine à intégrer les hauts rangs de la famille royale depuis Wallis Simpson – également divorcée – qui avait épousé en 1936 Edouard VIII, contraint d’abdiquer pour éviter une crise institutionnelle majeure.

Meghan Markle a commencé par faire du mannequinat avant de décrocher le rôle de la juriste forte en tête Rachel Zane dans « Suits ». Elle est aussi apparue dans les films « Remember Me » et « Comment tuer son boss », ou dans les séries « Cuts », « Love, Inc. », « Castle », « Les experts: Manhattan », entre autres.

Diplômée de communication de l’université Northwestern, Meghan Markle avait été initiée à l’univers du film par ses parents, qui se sont séparés lorsqu’elle avait deux ans. Son père Thomas W. Markle, directeur de la photographie de séries très populaires comme « Marié, deux enfants », a reçu deux Emmy Awards pour la série « General Hospital ». Sa mère Doria Ragland, ancienne maquilleuse de télévision, est professeure de yoga.