USA : 13 camions s’alignent sous un pont pour éviter le suicide d’un homme

L’image est impressionnante. Aux Etats-Unis, 13 camions se sont alignés sous le pont d’une autoroute d’où un homme menaçait de se jeter pour mettre fin à ses jours.

Ce mardi 24 avril, vers 1h du matin, la police du Michigan a été appelée pour une tentative de suicide. Un homme voulait mettre fin à ses jours en se jetant d’un pont qui traversait une autoroute.

Pendant qu’un policier dialoguait avec le suicidaire pour le dissuader de sauter du pont, le lieutenant de la police d’Etat du Michigan a eu une idée lumineuse. Il a demandé que l’autoroute soit bloquée et surtout que des camions s’alignent sous le pont afin d’amortir l’éventuelle chute de l’homme en détresse.

This is the moment the last semi truck pulled in to help the man who was considering suicide this morning on 696. More photos: https://t.co/PZ1Hb0LItY pic.twitter.com/sA4KhFHkku

Heureusement, les officiers ont réussi à calmer le suicidaire et à le dissuader de sauter. Publiée sur Twitter par MSP Metro Detroit, l’impressionnante photo des 13 poids-lourds alignés sous le pont de l’autoroute a été partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Les autorités en ont profité pour rappeler le numéro de téléphone du centre de prévention du suicide. En Belgique, ce numéro est le 0800 32 123.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o

— MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) April 24, 2018