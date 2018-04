Vienne: Des voleurs dérobent les feuilles d’or de la coupole du palais de la Sécession

Tweet on Twitter

La coupole dorée de l’emblématique palais de la Sécession viennoise, célébration du mouvement de l’Art nouveau, brille un peu moins depuis que des voleurs ont escaladé le bâtiment et dérobé quelques unes des centaines de feuilles d’or qui composent le dôme.

Le bâtiment d’un blanc immaculé, qui tranche avec la coupole étincelante, est en cours de rénovation et les indélicats ont utilisé l’échafaudage pour atteindre le toit et s’emparer de six à huit fragments métalliques recouverts de feuille d’or, a indiqué mercredi une porte-parole de la police Irina Steirer. Le vol a eu lieu dans la nuit de lundi, selon la police. Le dôme doré, visible de loin, est un point de repère familier du paysage viennois.

Achevé en 1898, le bâtiment de l’architecte Joseph Maria Olbrich a été conçu comme le manifeste des artistes de la Sécession, un courant de l’Art nouveau en rupture avec l’académisme, dont le peintre Gustav Klimt est l’artiste le plus emblématique.

« Chou doré »

La façade porte la devise de ce groupe en rupture : « A chaque époque son art, à l’art sa liberté ». L’édifice abrite notamment la frise Beethoven, une fresque de Klimt dont Vienne célèbre cette année le centenaire de la mort. A l’époque, l’esthétique du pavillon ne fit pas l’unanimité et la coupole en conserve le surnom affectueux de « chou doré ».

Pour la rénovation, qui s’achèvera en mai, elle a été démontée et quelque 2.500 feuilles de laurier, ainsi que 311 « fruits », ont été restaurées.

Les feuilles en métal doré, d’environ 60 centimètres, valent chacune moins de 1.000 euros, a déclaré à l’AFP la porte-parole de la Sécession, Karin Jaschke. « Les mesures de sécurité ont été renforcées », a-t-elle ajouté.