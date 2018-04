VIDEO. L’hommage atypique d’une carillonneuse à Avicii

Le DJ suédois Avicii (aka Tim Berling) est décédé vendredi 20 avril dans le Sultanat d’Oman. Cette carillonneuse de la cathédrale de Saint-Martin à Utrecht (Pays-Bas) a voulu rendre un dernier hommage à l’artiste. Et le résultat est surprenant.

Malgosia Fiebig, c’est le nom de cette carillonneuse, plusieurs fois primée, des villes de d’Utrchet et Nijmegen aux Pays-Bas. Visiblement affectée par la nouvelle de la mort du DJ, elle a décidé de lui rendre hommage le lendemain en jouant les titres « Wake me Up » et « Hey Brother » au Domtoren (tour de la cathédrale d’Utrecht). Plusieurs habitants et touristes ont enregistré la scène qui a déjà fait le tour du monde.

De Dom speelt Avicii ❤️ pic.twitter.com/MLnWCsSDN3 — Pim Brassien (@pimbrassien) April 21, 2018

La police a d’ores et déjà pratiqué deux autopsies sur le corps de Tim Berling. Elles écartent la piste criminelle selon les autorités locales. La famille a cependant décidé de ne pas révéler les causes exactes de la mort du jeune homme. Il avait 28 ans.