Valentine Brognion remporte la 7e saison de The Voice Belgique

Valentine Brognion a remporté mardi soir la 7e saison de The Voice Belgique, émission musicale du service public RTBF. Cette victoire lui permet de décrocher un contrat avec le label de musique Universal.

La jeune Hennuyère de 20 ans concourrait lors de la finale aux côtés de Jeff Danes, Stéphanie Euphoria et Soraya Slimani. Elle était coachée dans l’émission par Matthew Irons, du groupe Puggy.

Valentine est la seconde candidate féminine à gagner l’aventure The Voice, après Laura Cartesiani en 2016. Cette étudiante à l’UCL avait pourtant été éliminée lors des «blinds» de la 4e saison du télé-crochet.

Grâce à sa victoire, elle se voit offrir un chèque de 7.000 euros à utiliser pour du matériel musical ainsi qu’un contrat chez Universal.

Une saison 8

Les quatre finalistes ont eu l’occasion de partager la scène de la finale avec les artistes MC Solaar, Louane et Alice On The Roof.

La RTBF a par ailleurs confirmé qu’une 8e saison de l’émission musicale serait organisée. Les auditions en ligne ont été ouvertes. Les noms des futurs coachs n’ont pas été divulgués, on ne sait donc pas si BJ Scott, Slimane Nebchi, Vitaa et Matthew Irons renouvelleront l’expérience.