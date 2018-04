La mode enfants, c’est fun!

Les enfants ont un sens du style bien à eux, et ils ont parfaitement raison ! Les rubans pailletés, les patches dinosaures ou autres diadèmes de licorne sont des indispensables à leurs tenues de jeu. Et maintenant que l’hiver est officiellement derrière nous, les shorts et les maillots de bain sont eux aussi à sortir de l’armoire. En avant l’été!

Chez Veritas, vos enfants peuvent se laisser aller totalement: une couronne de fleurs pour la communion ou la fête du printemps, un petit sac en forme de coquillage ou des masques d’été pour une fête déguisée ? Tout y est !

À la plage non plus: pas le temps de s’ennuyer avec des bikinis et maillots aux motifs de flamands roses ou ananas et des shorts de bain décorés de requins. Bref, les couleurs vives et les imprimés amusants, c’est la formule magique d’un été réussi !

Les 27, 28 et 29 avril, -30% sur toute la collection enfants*

*Valable du 27/04 au 29/04/2018 ou jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec d’autres promotions.